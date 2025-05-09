Kırşehir’in doğal güzellikleriyle ünlü Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nın bakımsız görüntüsü, ziyaretçilerin tepkisine yol açtı. Parkta çekilen fotoğraflar, kirli tuvaletler, uçan çatılar ve çöple dolu alanları gözler önüne serdi.

Kırşehir il merkezine 2 kilometre uzaklıkta Ankara-Kayseri karayolu üzerinde yer alan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri. Ancak son dönemde parkın bakım ve temizlik sorunlarıyla anılması dikkat çekiyor. Ziyaretçiler tarafından tabiat parkında çekilerek paylaşılan fotoğraflar, parkın bazı bölümlerinde tuvaletlerin hijyenik olmaktan uzak olduğunu, bazı yapıların çatısının uçtuğunu ve piknik alanlarının çöplerle dolu olduğunu gözler önüne serdi.