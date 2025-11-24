Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) görev yapan spor eğitmenlerine yönelik salon sporlarında standartların geliştirilmesi ve bütünleşik spor modellerinin oluşturulması konularında eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan spor eğitmenleri, antrenörler ve gençlik liderlerinin katıldığı eğitim, HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Akademi Müdürü Osman Kalyoncu bir sunum yaptı. Eğitimde; gençlik ve sporda çocuk koruma yaklaşımları, salon sporlarında standartların geliştirilmesi, bütünleşik spor modeli oluşturulması, güncel eğitim modüllerinin hazırlanması ve yıllık eğitim planlarının oluşturulması gibi başlıklar ele alındı. Bu çalışmalarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması, çocuklar ve gençler için daha güvenli, kapsayıcı ve nitelikli spor ortamlarının oluşturulması hedefleniyor.