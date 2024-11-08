Artvin’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.40 sıralarında Seyitler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. yönetimindeki 25 ABZ 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü S.P. ve yolcular A.K., M.Ç. ve İ.G. yaralanırken, Muhammet Ali Tüylü (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Muhammet Ali Tüylü’nün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.