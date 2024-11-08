Gebze’de hasta, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar düzenli olarak evlerinde ziyaret edilerek, sıcak yemek hizmeti sunuluyor ve hasta nakil ambulansı ile engelli nakil aracıyla sağlık kuruluşlarına ücretsiz ulaşımları sağlanıyor.

Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede ikamet eden hasta, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar belirli periyotlarla ziyaret ediliyor. Sosyal inceleme personelleri ve sağlık memurundan oluşan ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlarla hem sohbet ediyor hem de taleplerini dinliyor.

Vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümlerinin yapıldığı ziyaretlerde, talepleri doğrultusunda sıcak yemek hizmeti sağlanıyor. Ayrıca, hasta nakil ambulansı ve engelli nakil aracıyla vatandaşların sağlık kuruluşlarına ücretsiz ulaşımları gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında, 3 haftalık dönemde 60 hane ziyaret edildi.

Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Geçmişten geleceğe köprü vazifesi gören büyüklerimize saygı ve sevgimizi her zaman hissettirmeliyiz. Çınarlarımızın yanı sıra hasta ve yalnız yaşayan hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ederek hem hayır dualarını alıyoruz hem de onlarla sohbet ediyoruz. Taleplerini dinleyip yerine getirilmesi için gerekli tüm desteği sağlıyoruz" denildi.