Artvin’de doğa belgesellerini aratmayan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Yanıklı köyü yolunda seyir halindeki Recep Mesut Genç, yol kenarında bir kartalın yılan avladığını fark etti. Aracını durdurarak cep telefonuyla kayda giren Genç, kartalın pençelerinde yılanla birlikte olduğunu gördü. Kartal, aracın yaklaşmasına ve çıkan sese aldırış etmeden, avını pençeleriyle sıkıca kavrayarak gökyüzüne havalanıp gözden kayboldu. Nadir rastlanan bu anlar, görenlere vahşi doğanın etkileyici yüzünü hatırlattı. Görüntüler sosyal medyada da ilgiyle paylaşıldı.