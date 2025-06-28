Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 birinci çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen BİGG programı kapsamında, 2012 yılından beri yaklaşık 3 bin girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1’inci çağrı sonuçlarının açıklandığını belirtti. Kacır, 2 bin 31 genç girişimcinin, TÜBİTAK BİGG Programı’na iş fikriyle başvurduğunu söyleyerek, "101 girişimcimiz, yenilikçi projeleriyle Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı. Şirketleşen girişimcilerimiz yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım alabilecek. Gençlerin hayallerine sermaye, projelerine ortak oluyoruz. Girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başvuruda bulunan girişimciler, ayrıntılı bilgiye; https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ adresinden giriş yaparak sonuçlara ulaşabilecek.