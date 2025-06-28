Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 birinci çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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TÜBİTAK tarafından düzenlenen BİGG programı kapsamında, 2012 yılından beri yaklaşık 3 bin girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1’inci çağrı sonuçlarının açıklandığını belirtti. Kacır, 2 bin 31 genç girişimcinin, TÜBİTAK BİGG Programı’na iş fikriyle başvurduğunu söyleyerek, "101 girişimcimiz, yenilikçi projeleriyle Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı. Şirketleşen girişimcilerimiz yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım alabilecek. Gençlerin hayallerine sermaye, projelerine ortak oluyoruz. Girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başvuruda bulunan girişimciler, ayrıntılı bilgiye; https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ adresinden giriş yaparak sonuçlara ulaşabilecek.

Kaynak: İHA