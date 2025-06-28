Rus güçlerinin, Ukrayna’daki liman kenti Odessa’da 21 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarına 3 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’ya saldırdı. Kentteki 21 katlı bir apartmana düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Odessa Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, yaralı çocuklardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.