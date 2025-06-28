Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Rus güçlerinin, Ukrayna’daki liman kenti Odessa’da 21 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarına 3 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’ya saldırdı. Kentteki 21 katlı bir apartmana düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Odessa Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, yaralı çocuklardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA