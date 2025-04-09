Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 237 kişilik Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT) olası afet durumlarına hazırlık amacıyla AFAD İl müdürlüğü koordinesinde "Kentsel Arama Kurtarma" eğitimlerini tamamladı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, afetlere karşı hazırlıklı olma çalışmalarını sürdürüyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda, Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT) aktif hale getirildi. Artvin genelindeki 7 işletme müdürlüğünde görevli 237 orman personeline, AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3’er gün süren "Kentsel Arama Kurtarma" eğitimi verildi.

Eğitimler, AFAD eğitim sahasında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla desteklendi. Katılımcılar, arama kurtarma teknikleri, enkaz altında müdahale yöntemleri ve ekip koordinasyonu gibi birçok temel konuda eğitim aldı. Ayrıca, katılımcılara kamp kurulumundan güvenlik ve lojistik yönetimine, bina çeşitleri ve hasar türlerinden enkaza giriş tekniklerine kadar geniş bir yelpazede pratik bilgiler verildi.

Eğitim programı, afet anlarında hızlı ve etkili müdahaleyi hedefliyor. Eğitimlerin sonunda ORKUT ekiplerinin afet bölgelerine en kısa sürede ulaşarak koordineli ve etkin bir şekilde operasyon yürütebilmeleri amaçlanıyor.

Kentsel Arama Kurtarma’ eğitimini tamamlayan ORKUT ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından alacakları ilk yardım eğitimlerinin ardından, olası afet durumunda sahada profesyonel olarak görev alacak.

Yapılan eğitim sonrası konuşan Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy "Genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda ORKUT ekiplerimizi aktif hale getirdik. 237 arkadaşımız AFAD il müdürlüğünün koordinasyonunda onların uzmanları tarafından verilen eğitimlerle 3 gün süren eğitimle ‘Kentsel Arama Kurtarma’ eğitimleri aldılar. Artvin Sağlık İl Müdürlüğümüzün de takviyesiyle ilk yardımcı eğitimiyle eğitimlerimizi tamamlayacağız. Artvin il genelinde 7 işletme müdürlüğümüzde 237 arkadaşımız da bu eğitimleri almış olacak. Allah korusun, bir felaket anında biz kurum olarak hazır olma gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.