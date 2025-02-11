Artvin'in Hopa ilçesinde 'İlçe İdare Şube Başkanları' toplantısı yapıldı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Hopa İlçe Kaymakamı Abdullah Arslan başkanlığındaki toplantı, Kaymakamlık binasında düzenlendi.

Toplantıda kurumlararası koordinasyonun etkin şekilde sağlanması, kamu hizmetlerinin sunumunun etkin ve etkili olması hususlarında azami gayret gösterilmesi, kurumların faaliyetleri, devam eden ve planlanan projeler görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam Abdullah Arslantürk’ün yanı sıra ilçe belediye başkan vekili Sümeray Çelik ve kurum amirleri katıldı.