Eskişehir’de Diyetisyen Tilbe Akın Özkaya, son günlerde artan gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Son günlerde sayısı artan gribal enfeksiyonlar, uzun süren öksürükler ve halsizlikler vatandaşları olumsuz etkiliyor. Bu hastalıklar bazen bir ay boyunca sürüyor, hatta akciğer sorunlarına ya da kalıcı bir öksürüğe sebep olabiliyor. Diyetisyen Tilbe Akın Özkaya, salgın hastalıkları atlatmanın en büyük zorluğu olarak COVID-19 pandemisinin etkilerini gösterirken, pandemi döneminde zayıflayan bağışıklık sisteminin her türlü virüs, bakteri, ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara daha fazla açık hale geldiğini ifade etti. Özkaya bu noktada, salgın hastalıklara karşı korunmak için temel faktörün güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunun altını çizdi.

"Proteinle zenginleşmiş bir menü, vücudunuzu hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirecektir"

Bağışıklığı desteklemenin en etkili yollarından birinin sağlıklı beslenme olduğunu dile getiren Özkaya, "Rafine şekerden, paketli gıdalardan ve işlenmiş ürünlerden uzak durarak vücudunuzun savunma mekanizmasını güçlendirebilirsiniz. Özellikle, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı ve mor meyveler bu dönemde bağışıklığı artıracak antioksidanlar bakımından zengindir. Her öğünde kaliteli protein almak da çok önemlidir. Yumurta, et, tavuk, balık veya baklagillerle zenginleşmiş bir menü, vücudunuzu hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirecektir" dedi. Özkaya, bağışıklık sistemi için özellikle D vitamini, C vitamini ve çinko takviyelerinin büyük fayda sağladığını belirterek, bu vitaminler ve minerallerin, vücudun savunma kapasitesini artırarak hastalıklarla daha etkili mücadele etmesine yardımcı olduğunu söyledi.

"Özellikle evde ilikli kemik suyu ekleyerek yapacağınız çorbalar bağışıklık sisteminizi güçlendirir"

Hastalık döneminde vücudun özellikle beta glukan ihtiyacı olabileceğine dikkat çeken Özkaya, bu noktada tam tahıllı ekmek gibi besinleri tercih etmenin bağışıklık sistemini güçlendireceğini dile getirdi. Hastayken dışarıdan fastfood sipariş etmek yerine evde yemek pişirmenin vücut açısından çok daha sağlıklı olduğunu ifade eden Özkaya, "Hasta olduğunuzda sağlıklı ve besleyici yemeklerle vücudunuzu desteklemek çok önemlidir. Özellikle evde ilikli kemik suyu ekleyerek yapacağınız çorbalar bağışıklık sisteminizi güçlendirir" ifadelerini kullandı. Günlük sebze ve meyve tüketimini artırarak 5 porsiyonun altına düşmemenin önemini hatırlatan Özkaya; ıhlamur, ekinezya, papatya gibi bitkilerin, taze zencefil çayının ve sarı kuru dutun da bağışıklığı desteklediğini ve enfeksiyonlarla mücadelede etkin rol oynadığını aktardı.

"Bu dönemde en büyük silahınız sağlıklı ve dengeli beslenmek"

Son olarak soğuk havalar yüzünden egzersizlerin geri plana atılabildiğini belirten Özkaya, şunları söyledi:

"Aşırıya kaçmadan yapılacak kısa yürüyüşlerin ve esneme hareketlerinin vücut bağışıklığını güçlendirebilir. Bağışıklığınızı desteklemek için doğru beslenmeye, sağlıklı alışkanlıklara ve bitkisel desteklere yönelmek, hastalıklardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, bu dönemde en büyük silahınız sağlıklı ve dengeli beslenmek."