Arpaçay’da 2 aile arasında bulunan husumet Kaymakam Akköz ve Başkan Elma’nın girişimleriyle son buldu.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Melik köyünde Top ve Bulduk aileleri arasında uzun süreden beri husumet bulunuyordu. Husumetin son bulması için her 2 ailenin fertleriyle Kaymakam Muhammed Akköz ve Belediye Başkanı Zeki Elma, görüştü. Olumlu geçen görüşmeler sonucu 2 aile bir araya geldi.

Kaymakam Akköz, 2 ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ailelere teşekkür etti. Yapılan duaların ardından aile fertleri birbirlerine sarılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Aile fertleri daha sonra Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Zeki Elma ve beraberindekilerle birlikte çay içti sohbet etti.

Melik köyünde Top ve Balduk aileleri arasında yaşanan husumeti son bulmuş oldu. Arpaçay kaymakamı Akköz ve beraberindekiler Melik köyünden ayrılarak ilçe merkezine döndü.