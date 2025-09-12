Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye’nin Yunanistan karşısına çıktığı maç, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından izlendi.

A Milli Basketbol Takımı, grupta 5’te 5 yaptıktan sonra sırasıyla İsveç ve Polonya’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Final için parkeye çıkan "12 Dev Adam"ın Yunanistan karşısındaki kritik mücadelesi saat 21.00’de başladı. Arnavutköy Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, milli heyecanı birlikte yaşadı.

Alanı dolduran yüzlerce kişi, tezahüratlar ve alkışlarla millilere destek verdi. Bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya ortak olurken, bazıları da aileleriyle birlikte maçı takip etti.