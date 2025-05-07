Arnavutköy’de vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlere yönelik eğlence programı düzenlendi. Asker adaylarına kınalar yakılırken, aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Arnavutköy Belediyesi, askere gidecek 70 genç için unutulmaz bir Asker Uğurlama Programı gerçekleştirdi. Belediye tarafından ücretsiz sunulan asker çantası, Türk bayrağı, asker uğurlama pankartı, ulaşım desteği ve yemek organizasyonu, gençlerin ve ailelerin yanında olunarak sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneğini yansıttı. Arnavutköy Belediyesi Düğün ve Davet Salonu’nda düzenlenen programa; Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Garnizon Komutanı Barış Çepiç katıldı. Program yemek ikramı ile başladı. Aynı dönemde farklı illerde görev yapacak Mehmetçikler, ilçedeki hemşehrileriyle tanışma fırsatı buldu. Birlik, beraberlik ve vatan sevgisi gecenin her anına yansıdı.

Programda konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, yaptığı anlamlı konuşmayla salonda duygu dolu anlar yaşattı. Başkan Candaroğlu, "Askerlik; sadece bir görev değil, aynı zamanda bir şereftir, bir sorumluluktur, bir milletin evladına duyduğu güvenin göstergesidir. İşte bu nedenle diyoruz ki: ‘Vatan borcu kutsaldır.’ Bu kutsal borcu ödemeye giden her gencimizin arkasında bir milletin duası, bir ailenin sevgisi ve Arnavutköy’ün desteği vardır. Evlatlarınızı vatana emanet ediyorsunuz; bizler de onların arkasında dimdik duran bir millet olarak, her daim yanlarında olacağız. Gittiğiniz yerlerde yalnızca bir asker değil, bu güzel ilçemizin, bu vefalı milletin temsilcisi olacaksınız" dedi

Konuşmanın ardından gecenin en özel anı olan asker kınası törenine geçildi. Kahramanlık marşları eşliğinde düzenlenen törende, askere gidecek gençlere ilk kınayı Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu yaktı. Başkan, asker adaylarının ellerine kına yakarken her birine hayır duasında bulundu. Salonda duygusal anlar yaşandı, aileler gözyaşlarıyla çocuklarına eşlik etti.

Ardından sahneye çıkan müzik grubu ile başlayan eğlence programında gençler ve aileleri halaylar çekti, doyasıya eğlendi. Hem hüzün hem de coşkunun hissedildiği gecede birlik ve kardeşlik duygusu en güçlü haliyle yaşandı.

Oğlunu askere uğurlayan anne, "1995 yılından beri Arnavutköy’deyim, 4 tane asker gönderdim, ben böyle bir organizasyon görmedim. Başkan Mustafa Candaroğlu’na çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon hazırladığı için, Allah yolunu her daim açık etsin" dedi.

Gençlerden Ahmet Furkan Aydoğan ise, "elektrik elektronik mühendisiyim Kütahya’ya gideceğim askerlik olarak Arnavutköy belediyesinin yapmış olduğu etkinliği çok mantıklı ve diğer belediyeler örnek olacağını düşünüyorum bu etkinliği düşünerek yapan herkese çok teşekkür ediyorum" diyerek teşekkürlerini iletti.

Gece, edilen dualar eşliğinde gençlerin alkışlarla vatani görevlerine uğurlanmasıyla sona erdi.