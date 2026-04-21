Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştıran Sultangazi Belediyesi, hasta ve hasta yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor. Belediyenin kendi öz kaynakları ile satın aldığı 3 ambulans, ücretsiz nakil hizmeti sunuyor.

Yürüyemeyen, yatağa bağımlı hastalar ya da hasta yakınları belediyeyi arayarak randevu oluşturuyor. Ardından ambulans belirlenen saatte hastayı alarak hastaneye ulaştırıyor. Hastanın işi bittiğinde tekrar ambulansla evine bırakılıyor.

'Hizmet için varız'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Hastalarımız kayıt oluşturduktan sonra, planlamaya göre onları ambulansla alıyor, hastaneye bırakıyoruz. Hastane işlemleri bittikten sonra da geri dönüş için yardımcı oluyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız hasta nakil aracı ambulanslarımızla özellikle yatağa bağımlı hastalarımızın hastaneye kolayca ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Ücretsiz olarak verdiğimiz bu hizmetle sadece hastalara değil, hasta yakınlarına da büyük kolaylık sağlamış oluyoruz. Bizler hizmet için varız' dedi.