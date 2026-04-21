İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafik ekiplerince cadde üzerinde alkol denetimi gerçekleştirildi. Gece saatlerinde kurulan uygulama noktasında çok sayıda araç durdurularak sürücüler kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan alkol testlerinde sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücülere idari para cezası uygulanırken, bazı sürücülerin ehliyetlerine el konuldu. Denetim sırasında kurallara uymayan sürücülere de cezai işlem yapıldı.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtirken, sürücülere alkollü şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.