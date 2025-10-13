Müşterilerine sahip çıkacağı düşüncesi ile Teknosa’nın internet sitesinden aldığı akıllı televizyonu kısa sürede arızalanan Abdullah Yiğit, ilçe tüketici hakem heyeti kararına rağmen muadili ile değiştirilmeyince, icra mahkemesinde hukuk mücadelesi başlatacak.

Beylikdüzü’nde yaşayan Abdullah Yiğit, 2022 yılı Kasım ayında Teknosa’nın internet sitesinden 2 yıl garantili akıllı ve yüksek teknoloji televizyon satın aldı. UHD televizyon, garanti süresi dolmadan arızalandı. Yiğit, bunun üzerine büyük ekran televizyonu markanın servise götürdü. Servis, TV panelini tamir edemeyeceklerini belirtip, ürünün değişimi için rapor verdi.

İnşaat Mühendisi Abdullah Yiğit yaşanan meşakketli süreci şöyle anlattı: "Teknosa, android özelliğe sahip yüksek çözünürlüklü UHD televizyona karşılık, eski model android olmayan ve küçük ekran bir televizyon ile değişim teklif etti. Benzerinin stoklarında olmadığını belirten teknoloji mağazası, istenirse, 2 yıl önceki 14 bin lira üzerinden para iadesi önerdi. Bunu kabul etmedim. Beylikdüzü Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdum. İlçe hakem heyet, ürünün aynısı ya da muadili (birebir benzeri) ile değişimine karar verdi. Teknosa’nın Beylikdüzü İlçe Tüketici Hakem Heyeti’nin kararına da uymadı. 2 yıl garantili Philips marka 58PUS8507 UHD TV için hem Philips hem Teknosa hakkında icra mahkemesi üzerinden dava açmaya hazırlanıyorum. Garanti süresi bitmeden bozulan televizyon, kendi servisinin değişim raporuna rağmen aynısı ile veya daha üst model ile değiştirilmiyor ise Ticaret Bakanlığı’nın teminat altına aldığı 2 yıllık garanti süresinin ne anlamı kalıyor. Tüketici hakem heyetinin kararlarının da bir yaptırımının olmadığını gördük. 1 yıla yakın zamandır evimde kullanılamaz haldeki televizyonu değiştirmek için birçok devlet kurumunda işlem yaptım. Şimdi avukat masrafı ile icraya başvurup hakem heyeti kararının uygulanması için ayrıca uğraşacağım".