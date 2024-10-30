DÜZCE (İHA) – Düzce’de köylerde oluşan su arızaları ekipler tarafından anında müdahale ile çözülüyor.

Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde köylerde ki su arızaları anında müdahale edilerek gideriliyor. Bu çerçevede su yaşamın kaynağıdır, tasarruf edelim geleceğe taşıyalım sloganı çerçevesinde Turaplar ve Gürcüasar köylerinin ana su şebeke hattında yağışlar sonrasında arızalar meydana geldi. Ekipler bölgeye giderek anında çalışma başlatarak sorunu çözerek tekrar ulaşımı sağlandı.