SASKİ, su ve yenilenebilir enerji üretimiyle alakalı öğrencilerin hayatına kılavuz olmaya devam ediyor. Erenler ve Söğütlü ilçelerinden gelen lise öğrencileri Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve ADASU HES’i ziyaret ederek alanında uzman kişilere merak ettiklerini sordular.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğrencilere suyun arıtılma süreci ve yenilenebilir enerji üretiminin katkılarını göstermek için Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve ADASU Hidroelektrik Santrali’nin kapılarını açtı. Bu Şehir Hepimizin başlığıyla şehrin geleceğinde söz sahibi olacak Ali Dilmen Anadolu Lisesi ve Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, tesislerdeki üretime uygulamalı olarak şahit olurken aynı zamanda merak ettiklerini de alanında uzman kişilere sordu.

ADASU HES’te öğrencilere su akış miktarları, türbin performansları ve enerji üretim süreçleri anlatıldı. Uzmanlar, çevre dostu enerji üretiminin önemine dikkat çekerek Sakarya Nehri’nden sağlanan üretimle ilgili bilgiler verdi. Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ise içme suyunun kaynaktan alınıp arıtma tesislerine ulaşması ve arıtma süreçlerinin ardından kaliteli şekilde şebekeye verilmesi süreçlerini yerinde inceledi.