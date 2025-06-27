Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen arıcılık eğitimlerinde teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından uygulamalı eğitimler başladı.

İki hafta süren yoğun teorik eğitimin ardından kursiyerler sahada birebir uygulamalarla arıcılık bilgilerini pekiştiriyor. Odunpazarı Belediyesi ziraat mühendislerinin yanı sıra Eskişehir’in duayen arıcılık ve bal uzmanlarından Muzaffer Soğutkıran’ın rehberliğinde gerçekleşen eğitimlerde kursiyerler, arı yetiştiriciliği konusunda kapsamlı bilgi sahibi oluyor. Katılımcılar, bu alanda kendilerini geliştirerek hem doğaya katkı sunmayı hem de ekonomik gelir elde etmeyi hedefliyor.

Arıcılık eğitimlerine olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Ziraat Mühendisi Murat Serkan Öcal, eğitimlerin belirlenen program dahilinde sürdüğünü ve önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Odunpazarı Belediyesi’nin Arıköy projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimlerin ilk grubuna 30 kursiyer katılıyor. Katılımcılar, eğitim süresince arıcılığın inceliklerini öğrenerek üretime katkı sağlayacak bireyler haline gelmeyi amaçlıyor.