Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde arıcılık yapan Ali Rafet Aytekin, insan ayağının değmediği dağlık bölgelerde doğal yöntemlerle bal üretiyor.

Çayıralan ilçesine bağlı Akdağ mevkiinde arıcılık faaliyetini sürdüren Aytekin, arılarını yerleşim yerinden 12 kilometre uzaklıktaki dağlık alana götürerek, izole bir ortamda bal üretimi gerçekleştiriyor. Doğallığıyla dikkat çeken bal, tüketiciler tarafından da ilgi görüyor.

"Yerleşim yerine 12 kilometre mesafede bal üretiyorum"

Arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi veren Aytekin, şunları söyledi: "Yozgat Çayıralan ilçesinde arıcılık yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar doğal kendi haline bırakarak, katkılı bir şey vermeden ilaçlarımıza dikkat ederek arıcılık yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl maşallah mevsim güzeldi. Beklediğimize yakın balımızı aldık. Geçen sene çok kurak bir mevsim gitmişti. Geçen sene yoktu. Bu sene karşıdaki dağlara götürdük. Yerleşim yerine 12 kilometre. Hiç insan ayağı değmeyen. Orada Allah’a şükür yaptık, balımızı getirdik. Buraya koyduk. Burada kışlayacak inşallah. Balımızdan da tadanlarımız memnun. Kış beslemesini yapıyoruz. Artık kışa hazırlandı. Bu şekilde inşallah yazı bekleyeceğiz. Yazın Cenabı Allah ne gösterir, neyi nasip eder? Tekrar gene böyle insanlardan uzak bir bölgeye götürüp doğal balımızı almaya çalışacağız."

"Baldan yiyenler memnun kalıyor, tavsiyelerle satış yapıyorum"

Balını doğrudan tüketiciye ulaştırdığını belirten Aytekin, gelen taleplerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Aytekin, "Ben bu işte yeniyim. Samsun’da çocuğum var, onların arkadaşlarına gönderiyorum. Ankara’da müşterilerim var. Samsun’daki çocuğumun arkadaşlarına satıyoruz. Ankara’ya gidiyor. Adıyaman’a gönderdim, Yozgat’a gönderiyorum. Kayseri’ye gönderiyorum. Yani yiyen tavsiye ediyor. Alan tavsiye ediyor. Tanıdık aracılığıyla satış yapıyorum. Yani yoksa pazarımız hala oturmadı. Toptancıyla falan çalışmıyoruz zaten. Alan arkadaşlar memnun kalıyor. Tavsiye ediyor. Tavsiye üzerine satış yapıyorum. Çok şükür bu yıl 400-450 kiloya kadar balım vardı. Bitirdim sayılır yani. Kilo fiyatı bin lira civarında gitti."

"Bal yemeyen çocuklar bile bal yemeye başladı"

Aytekin, doğal balın lezzetinin çocukları bile cezbettiğini belirterek, "Hatta belki ilginç gelebilir. Bal yemeyen çocuklar bal yemeye başladı. Yani benim kız ‘Baba arkadaşlarımın çocuklarının çoğu bal yemiyordu. Artık bal yemeye başladılar’ diyor. Yani öyle de güzel, kaliteli. Allah’a şükürler olsun. Geri dönüşlerde olumsuz bir şey olmadı. Zaten bölge olarak da bitki örtüsü falan çok şanslı bir durumdayız" dedi.

Ali Rafet Aytekin, arılarını kışı geçirmeleri için ilçe merkezine getirdiğini ve kış beslemesini de tamamladıklarını belirterek arıların kışlamaya hazır olduğunu söyledi. Yazın yeniden insanlardan uzak, doğal alanlara giderek bal üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.