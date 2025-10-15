Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tuba Sinan görevine başladı.

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Altıntaş eğitim camiası olarak, bilgi, birikim ve vizyonuyla ilçemiz eğitimine değer katacağına inandığımız Tuba Sinan’a yeni görevinde başarılar diliyor, birlikte yürüteceğimiz çalışmaların ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimde kalite, eşitlik ve fırsat temelli anlayışla yürütülecek tüm çalışmalarda müdürümüzün liderliğinde daha güçlü, daha nitelikli bir döneme adım atmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.