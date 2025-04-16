Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Ardahan ile Artvin’i birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgede iş makineleri ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, buzlanma ve don nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanan bölgede yol genişletme çalışması yürütüyor.