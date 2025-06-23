Ardahan Üniversitesi’nin yeni kütüphane binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversitenin kurumsal gelişiminde önemli bir eşik oluşturan bu projeyle; artan öğrenci sayısı, yeni açılan akademik programlar ve genişleyen kurumsal yapı doğrultusunda fiziksel altyapının güçlendirilmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Mevcut yemekhane ve kütüphane alanlarının yetersizliği ve dağınık yerleşimi nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çeken rektörümüz, bu kapsamda bütüncül ve çağdaş bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Rektör Emiroğlu, ’’Toplam 12 bin 350 metrekarelik inşaat alanında planlanan Merkezi Yemekhane ve Kütüphane binalarının yapımı projesi kapsamında, kütüphane binamızın temeli atılmıştır. Bodrum katında üniversitemiz personelinin ihtiyaçlarına kalıcı bir çözüm sunacak kapalı otopark alanı ve teknik alanların yer aldığı yapıda; giriş katında 2 bin metre büyüklüğünde bir merkezi laboratuvar, 1. katta 384 kişilik açık çalışma alanı, 2. katta ise bilgisayar laboratuvarı, tez odaları ve açık okuma alanları yer alacaktır. Bu yapıların yalnızca fiziksel ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayıp; sosyal etkileşimi artıracak ve kurumsal aidiyeti pekiştirecek şekilde tasarlandı’’ dedi.

Tören, İl Müftüsü Adem Karadeniz’in duası, kurdele kesimi, hatıra fotoğrafı çekimi ve ardından gerçekleştirilen kokteyl ile sona erdi.

Düzenlenen törene, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, önceki dönem CHP Milletvekili Ensar Öğüt, üniversite rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yıldız ve Prof. Dr. Zafer Aykanat, Genel Sekreter Kubilay Aras, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya, İl Müftüsü Adem Karadeniz, yüklenici firma temsilcileri, il protokol üyeleri, ile akademik ve idari personel katıldı.