SAMSUN (İHA) – A Milli Takım ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler, Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile arasında hiçbir problem olmadığını söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 3. maçında yarın Samsun’da Karadağ’ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı Samsun’a geldi. 19 Mayıs Stadyumu’nu gezen oyuncular, zemini inceledi. İncelemelerin ardından Arda Güler, basın toplantısına katılarak soruları yanıtladı.

“Carlo Ancelotti ile aramda hiçbir problem yok”

Bu sene Real Madrid’de aldığı sürelerden memnun olduğunu dile getiren Arda Güler, "Bu sene daha da fazla süre alıyorum. Orada daha da fazla başarılı olmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hiçbir problem yok hocamla aramda. Bazen öyle haberler çıkıyor ama orada hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki her maç oynamak isterim. Her oyuncu gibi ama orada dediğim gibi hiçbir problem yok” dedi.

“Avrupa’da yüksek seviyede oynamaya devam etmek istiyoruz”

Kendisi gibi Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden arkadaşlarının iyi performansının devam etmesini istediğini ifade eden Arda Güler, "Goller, asistler yapmak istiyorum ki ülkemi en iyi şekilde burada da temsil edebileyim. Kerem Aktürkoğlu gittiğinden beri çok iyi bir çıkış yakaladı. Umarım öyle devam eder. O da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ben aynı şekilde, Hakan abi aynı şekilde, Orkun abi aynı şekilde. Avrupa’da oynayan Türk oyuncularımız da inşallah hep yüksek seviyede oynamaya devam ederiz. Buraya da olumlu yansıtacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Kariyerimin en güzel gollerinden birini Samsun’da attım”

İlk ve en güzel milli takım gollerinden birini Samsun’da attığına da değinen Güler, "Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımında tabii ki kupa kazanmak istiyorum. Çünkü çok iyi bir jenerasyonumuz var hem çok iyi bir hocamız var. Burada tabii ki başarılar elde etmeye devam etmek istiyorum. Bazen orta sahada oynuyorum, bazen sağ kenara oynuyorum, bazen forvet oynuyorum. Her mevkiinin farklı gereklilikleri var ama hocalarım benden ne isterse o mevkiiye göre onları yapmaya çalışıyorum. Yeniden Samsun’da olmak tabii ki de çok özel. Kariyerim belki de başında en güzel gollerimden, en özel gollerinden birini burada attım. Bu şehir benim için çok şey ifade ediyor. İnşallah yarın da gol atarım. Öncelikli olarak bu maçı kazanmak isteriz" şeklinde konuştu.