U15 Milli Takımının 13-18 Aralık tarihleri arasında Portekiz’de katılacağı UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Kayserispor altyapısında forma giyen Aras Çelik de milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Kayserispor altyapısında forma giyen genç yetenek Aras Çelik, U15 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aras Çelik, U15 Milli Takımın 13-18 Aralık tarihleri arasında Portekiz’de katılacağı UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosunda kendisine yer buldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 6 Aralık Cuma günü saat 18.00’de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

U15 Millî Takımı UEFA Gelişim Turnuvası’nda Portekiz, İtalya ve Ukrayna ile mücadele edecek.