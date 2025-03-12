Kayseri’de aracını götürdüğü serviste izinsiz kullanılan aracı ile kaza yapılarak maddi kayba uğrayan avukat, hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Kayseri’de geçtiğimiz yıl mayıs ayında aracını özel bir servise götüren Avukat Kerem Eker’in iddiasına göre, serviste çalışan Emre Taşdemir izinsiz bir şekilde aracı alarak eğlence merkezine gitti. Dönüş yolunda Taşdemir, iddiaya göre alkollü şekilde tek taraflı kaza yaptı. Kazanın ardından araç perte çıkarken, Taşdemir de 21 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olayın ardından mağdur olan Avukat Eker, hukuk mücadelesi başlattı.

Olayı anlatan Eker, "Geçen sene 5’inci ayda aracımın bakımları için servise aracımı bıraktım. Aracımda bir titreme oluyordu ve bir parça gerekliymiş. O gün de servisin elinde parça yokmuş. Beni aradılar ve "bu parça elimizde yok, yarın gelecek, o sırada yağ bakımını da yapalım. Parçayı da değiştirince gelip aracınızı alırsınız" dediler. Arabayı Emre Taşdemir ve Osman diye birine teslim ettim. Emre benimle ilgileniyordu. Ben arabam bakımda zannederken Emre Taşdemir benim aracımı izinsiz bir şekilde servisten çıkartıyor ve eğlence merkezine gidiyor. Buradan dönerken alkollü bir şekilde tek taraflı kaza yapıyor ve aracım pert oluyor. Bu kişi de 21 gün yoğun bakımda kaldı ve ardından hayatını kaybetti. Bunun ardından karşı tarafla görüşmek için yerlerine gittik ve aracın değerini ödeyeceklerini söylediler. Daha sonra hiçbir şekilde yardımcı olamayacaklarını söyleyerek konuyu kapattılar. Ben de hukuki süreci başlattım. Savcılık soruşturmaları devam ediyor. Yargıya güveniyoruz" ifadelerini kullandı.