Tokat Gaziosmanpaşa (TOGÜ) Öğrenci Butiği, yenilenen yüzüyle ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kıyafet desteği sunmaya devam ediyor.

TOGÜ Taşlıçiftlik yerleşkesinde faaliyet gösteren Öğrenci Butiği, yenilenen reyonları ve eklenen yeni kıyafetlerle tekrar öğrencilerin hizmetine açıldı. Açılışa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın, Doç. Dr. Şahin Sözen, Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Tokat Kızılay İl Başkanı Osman Duru ve il yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Tamamı yeni ve kullanılmamış ürünlerin bulunduğu butikte ürünler öğrencilere hiçbir ücret talep edilmeden sunuluyor.

Rektör Yılmaz: "Sosyal projeler üretmeye devam ediyoruz"

Öğrencilerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını gözeten projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz; "Bu kapsamda, Kızılay Tokat İl Şubesi ile iş birliği yaparak kampüsümüzde hizmet veren öğrenci butiğimizi yenileyerek öğrencilerimize daha etkin bir destek sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Butiğimizin mevcut alanı, üniversitemiz tarafından kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmiş; tabela, cam giydirmeleri ve yeni reyonlarla daha modern ve kullanışlı hale getirilmiştir. Ayrıca, Kızılay tarafından bağışlanan yeni ve kullanılmamış kız ve erkek kıyafetleri ile ayakkabılar öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur" dedi.