Muş’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü programı düzenlendi.

İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi. Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program kapsamında, günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nın aziz milletimizin karakterini yansıttığını belirten Vali Avni Çakır, "Millî mücadelemizin en çetin döneminde şanlı ecdadımızın yeniden dirilişini, aziz milletimizin asil ruhunu en güzel şekilde ifade eden ve ölümsüzleştiren İstiklal Marşımız, milletimizin inancının ve vicdanının ortak sesi, yenilmez azminin destanıdır. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş; şanlı istikbâl ve istiklâl mücadelemizin kaleme dökülüp adeta vücut bulduğu muazzam bir eser olan "İstiklâl Marşımızı" Türk milletine armağan etmiştir. Her bir satırı imanın gücünü yansıtan, özgürlük, vatan ve bayrak tutkusuyla adeta nakış gibi işlenerek yazılan İstiklal Marşımız, milletimizi aynı ülkü etrafında kısa sürede ve coşkuyla birleştirmesi, kadın-erkek her yaştan Anadolu insanını, vatan müdafaası uğruna ordusunun yanında savaşmaya sevk etmesiyle eşsiz değere sahiptir. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. İşte bu sebeple ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak, coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin bağımsızlık ve sembolü İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy olmak üzere vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Öğrenciler tarafından düzenlen oratoryo gösterisinin ardından Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu.

Şiir ve kompozisyon yarışmasında derece giren öğrencilere hediye takdim eden Vali Çakır, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.