Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü kadın hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halindeki Esra G.'nin kullandığı 07 CKC 146 plakalı otomobile plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araç yandan çarptı. Aracın sıkıştırması ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü genç kadın refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Esra G.'nin kaza yapmasına neden olan plakası öğrenilemeyen otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekibin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde her hangi bir sıkışma olmadığını belirleken, otomobil sürücüsü genç kadın kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla Esra G.'nin sağlık durumunu kontrol ederken genç kadın durumunun iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediğini belirtti. Kaza nedeniyle Gazi Bulvarı üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazaya sebep olarak olay yerinden kaçan otomobilin yakalanması için çalışma başlattı.