UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain, ilk maçta 5-4 mağlup ettiği Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Fransız ekibi finalde Arsenal ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Alman ekibi Bayern Münih, Fransız temsilcisi PSG'yi ağırladı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Bayern Münih 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle umutlansa da 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İlk maçı 5-4 kazanan Luis Enrique'nin öğrencileri böylece adını finale yazdırdı.

Paris Saint-Germani ile Arsenal arasındaki final mücadelesi 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.