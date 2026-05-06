UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain, ilk maçta 5-4 mağlup ettiği Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Fransız ekibi finalde Arsenal ile karşılaşacak.

Joseph Nonge: 'Her maç oynamak isterim'
Joseph Nonge: 'Her maç oynamak isterim'
İçeriği Görüntüle

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Alman ekibi Bayern Münih, Fransız temsilcisi PSG'yi ağırladı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Bayern Münih 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle umutlansa da 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İlk maçı 5-4 kazanan Luis Enrique'nin öğrencileri böylece adını finale yazdırdı.

Paris Saint-Germani ile Arsenal arasındaki final mücadelesi 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Kaynak: İHA