Eskişehirli klima ustası Ümit Alan, yaz öncesi araç klimalarının bakımının önemine dikkat çekti.

Araçlara klima bakımı yapan Ümit Alan, yaz sezonu öncesi araç sahiplerine önemli uyarılarda bulundu. Uzman, sıcaklar artmadan klimaların bakımının yapılması gerektiğini belirterek, "Şu anda hem ekonomik anlamda hem de yüksek maliyetlerle karşılaşmamak için bu önemli. Klima gazlarının ve kaçakların kontrol edilmesi, konforlu bir sürüş için şart" diye konuştu.

"15 bin liraya kadar masraf çıkabilir"

Usta Ümit Ayan, araç sahiplerine klima bakımının önemi hakkında, "Yaz sezonu başlamadan önce, çok sıcaklar gelmeden klimaların bakımlarını yaptırmak gerekiyor. Şu anda hem ekonomik anlamda hem de yüksek maliyetlerle karşılaşmamak anlamında bu önemli. Klima gazlarının kontrolleri ve kaçak kontrollerinin yapılması gerekir. Konforlu bir sürüş yapabilmeniz için klima gazının tam olması ve yeterince soğuttuğundan emin olmanız gerekir. Klima bakımı yapılmazsa çok ciddi maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Klima kompresörü arızalansa, klima sisteminin en pahalı parçası olan kompresör, yaklaşık 10-15 bin lira tutabilir. Bütün bu sorunlarla karşılaşmamak için bir an önce bir klima uzmanına giderek aracınızın yeterince soğutup soğutmadığını ve kaçak kontrolünü yaptırmanız gerekir" dedi.

"10 kata kadar tasarruf mümkün"

Klima bakımı yaptırmanın masraf değil tasarruf olduğunu söyleyen usta Ayan, "Araç klima sisteminin kontrolü ve gaz dolumu, eski nesil gaz kullanan araçlar için yaklaşık 1500 ile 2000 lira arasında bir maliyetle yapılabilir. Yeni nesil araçlar için, yani HFO-1234yf dediğimiz yeni nesil gaz kullanan araçlarda bu işlem yaklaşık 5000 TL civarında bir bütçeyle gerçekleştirilebilir. Eski nesil cihazlarda neredeyse 10 kat tasarruf mümkünken, yeni nesil cihazlarda bu oran 2 kata kadar düşebilir. Bir an önce klimacı arkadaşlara, esnaf arkadaşlara ziyaretiniz büyük önem arz etmektedir. Bu tür işi bilmeyen insanlarla karşılaştığınızda ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu, onarılması daha pahalı arızalara yol açabilir. Malum, Çin gazı tarzı ucuz gazlar kullanılırsa hortum patlayabilir, kompresör hareketleri ciddi zararlar ortaya çıkarabilir. Yani bu işte de kullanıcıların, müşterilerin bildiği ustaya, güvendiği ustaya, işinin ehli ustalara gitmesi büyük önem arz ediyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Garanti veren ustaya gitsinler"

Ümit Ayan, müşterilerin garanti veremeyen yerden uzak durmalarını şu sözlerle ifade etti:

"Bir kere şunu arasınlar: Kesinlikle yapılan işte garantiyi sorsunlar, kime giderlerse gitsinler. En az bir sezon garanti verebiliyorsa, işi yaptırsınlar. Veremiyorsa, o firmayı tercih etmesinler. Net söylüyorum. Araç alım satımında çok karşılaştığımız sorunlar var. Kliması çalışmayan aracı almasınlar. 50 bin lira kadar bir bütçeyle kliması çalışır hale gelebilir. Bu da ciddi bir maliyet demektir. Araç alım satımında klimayı hafife almayın."