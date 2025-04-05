Kütahya’nın doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Domaniç ilçesi, ara tatil ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Başta Balıkesir, Bursa ve İstanbul gibi metropollerden gelen aileler olmak üzere çok sayıda kişi, Domaniç’in huzurlu atmosferine ve etkileyici doğasına hayran kaldı.

Okulların tatil olması ve bayramın uzun sürmesiyle birlikte Domaniç’i tercih eden aileler, ilçenin yemyeşil ormanlarında keyifli yürüyüşler yaptı, serin sularıyla ünlü çağlayanların etrafında dinlendi ve doğanın tadını doyasıya çıkardı. Domaniç’in saklı kalmış güzelliklerini keşfeden ziyaretçiler, bu doğal cennete hayranlıklarını dile getirdiler ve herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ettiler.

Şehir hayatının yoğun temposundan ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için Domaniç, adeta bir nefes alma noktası oldu. Tatil için Domaniç’i tercih eden Gülcan Tunca, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirterek, "Çok güzel yerlermiş meğer buralar, doğal güzellikleri harika. Yakın zamanda yeniden gelmeyi isteriz" şeklinde konuştu.

Bir başka ziyaretçilerden Gülden Turmuş ise, "Buraların havası ve manzarası gerçekten etkileyici. Şehir hayatının stresini atıp doğayla iç içe olmak harika bir duygu. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer" dedi.

Aileler, hem dinlenme fırsatı buldukları hem de doğayla iç içe huzurlu bir tatil geçirdikleri Domaniç’ten memnuniyetle ayrıldılar.