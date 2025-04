Kayseri Büyükşehir Belediyesi; sosyal ve gönül belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyduğu 6 yıllık süreçte; aile destek yardımlarından deprem bölgesi yardımlarına, süt, kırtasiye, ulaşım yardımlarından huzurevi ve engelsiz çocuk evi hizmetlerine kadar çeşitli sosyal hizmet alanlarında 432 milyon 41 bin 919 TL’lik hizmet ile gönüllerine dokundu.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde 31 Mart 2019 tarihinden bu yana 6 yıllık süreçte önemli sosyal hizmet çalışmalarına imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yüz binlerce vatandaşın gönlüne dokundu. Yediden yetmişe her kesimden vatandaşa sosyal belediyeciliğin şefkatini yansıtan Büyükşehir, 6 yılda 432 milyon 41 bin 919 TL’lik sosyal hizmet gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamındaki Aile Destek Yardımı çerçevesinde Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden İhtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere şehrin belirli bölgelerinde bulunan 23 adet büfesi vasıtasıyla son altı yılda 9 milyon 766 bin 220 adet ekmeği ücretsiz olarak verdi. Büyükşehir’in, 1000 aileye kişi başı 1 ekmek olarak sunduğu hizmetin toplam maliyeti 6 yılda 43 milyon 337 bin 939 TL olarak gerçekleşti. Büyükşehir, Gıda/Sosyal Destek Kartı Yardımları kapsamında ise 6 yılda 30 bin adet gıda kolisi, 73 bin adet sosyal destek kartının yanı sıra 1000 aileye de her ay düzenli alışveriş kartı olmak üzere 6 yılda toplam 36 milyon 509 bin 500 TL’lik yardımı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Kayseri il sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere 1 ton kömür ile ihtiyacı olanlara soba ve boru yardımı da yapan Büyükşehir, 6 yılda 3 milyon TL’lik 420 ton linyit kömür ve 50 adet kuzine ile 200 adet saç sobayı ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Kira, işitme cihazı, ortopedik ve medikal malzeme destekleri ile sağlık malzemeleri ihtiyacı bulunan ihtiyaç sahiplerini de gözeten büyükşehir belediyesi, afetten zarar görenlere de sunduğu bu hizmetleri ile 6 yılda toplam 132 aileye 772 bin 704 TL nakdi yardım sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler ile iş birliği halinde oluşturduğu Kayseri Kardeşlik Platformu kapsamında hayırseverler tarafından Kayseri il sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla her ay nakdi yardım gerçekleştirdi. Bu yardımlar çerçevesinde ise toplam 124 aileye 1 milyon 318 bin 500 TL yardım yapıldı. Kayseri il sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek olmak amacı ile eşya yardımlarını da sürdüren büyükşehir belediyesi, yatak, kanepe, öğrenci çalışma masası, halı, buzdolabı çamaşır makinesi, 1000 adet mutfak seti, 500 adet banyo sobası, 100 adet tüp, 30 adet set üstü ocak, 21 adet termosifon, 15 adet şofben, 11 adet ani su ısıtıcısı, 200 adet hijyen seti, giyim, ayakkabı, 100 adet battaniye, 250 gelinlik/abiye 200 adet kırtasiye paketi, 300 adet çocuk bezi gibi malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İhtiyaç sahibi ve dar gelirli, yemek pişirmekte güçlük çeken yaşlı ailelere de kol kanat geren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, evde sıcak yemek hizmetinde son Altı yılda 5 milyon TL maliyetli 35 bin öğün yemeği yaşlı vatandaşların sofrasına koydu. Büyükşehir belediyesi Kayseri’ye gelen depremzede aileleri de göz ardı etmeyerek barınma, iaşe, sosyal destek kartı, kira, ev eşyası, pijama takımı, mutfak malzemesi, ulaşım, nakdi aile yardımı, soba, kömür, odun, giyim, ayakkabı, hijyen seti, mama-bez ve un gibi gıda ve malzeme yardımında bulundu. Öte yandan deprem bölgesi için de seferber olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, temel insani ihtiyaçlar (gıda paketi, su, uyku tulumu, battaniye, soba, sıcak yemek, elektrikli termosifon, şofben, battaniye ve ufo gibi malzemeleri bölgeye ulaştırarak 65 milyon TL’lik yardım yaptı. Ödüllü genç dostu bir belediye olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında sosyal hizmetler alanında da çocuklar ve gençlere yönelik önemli çalışmalara imza attı. Büyükşehir, süt yardımları doğrultusunda Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere haftalık çocuk başı 3 litre günlük süt yardımı yaptı. 320 bin litre süt yardımının maliyeti ise 13 milyon 952 bin 868 TL oldu. Kırtasiye Yardımı konusunda ise ilk, orta ve lisede öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelere, 6 yılda toplam 39 bin 507 öğrenci için 35 milyon 178 bin 250 TL’lik nakdi kırtasiye yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin okullarına rahat bir şekilde ulaşmasına katkı sumayı da ihmal etmeyen büyükşehir belediyesi, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 11 bin öğrenciye otobüs ve tramvay da kullanılmak üzere aylık 150 binişlik 8 milyon 474 bin 335 TL’lik ulaşım kartı desteği sağladı.

Üniversite öğrencilerine yönelik yaklaşık 25 milyon Liralık destek

Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli üniversitede öğrencisi okuyan ailelere yılda bir defaya mahsus yardımda bulunan büyükşehir belediyesi, 6 yılda 5 bin 393 aileye 24 milyon 953 TL’lik yardım yaptı. Öğrencilere sıcak çorba ikramlarını da sürdüren Büyükşehir, Kayseri’de bulunan devlet ve vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler ile büyükşehir belediyesine ait kütüphanelerde öğrenci ve vatandaşlara günlük ücretsiz 10 bin adet sıcak çorba ile 2 adet rol ekmek ikram ederek 36 milyon 300 bin 550 TL hizmet gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi her yaştan, her kesimden vatandaşın yanında olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşların da gönlüne dokunarak dualarını alıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sosyal hizmet proje ve çalışmaları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi, hali hazırda 36 kadın, 66 erkek olmak üzere 102 ulu çınarın barınma ve tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Büyükşehir’in huzurevinde ulu çınarlara, son 6 yılda 68 milyon 244 bin 273 TL’lik yuva sıcaklığında hizmet sunuldu. Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli engelli vatandaşların ihtiyaçlarını da hiçbir zaman göz ardı etmeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son altı yılda ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 6 adet akülü tekerlekli sandalye, 83 adet manuel tekerlekli sandalye, adet tekerlekli sandalye aküsü, 1 adet serepralpalsi tekerlekli sandalye, 53 adet manuel hasta yatağı, 1 adet uyku abnesi cihazı ve 530 paket hasta bezi yardımı yaptı. Başkan Büyükkılıç’ın ‘özel yavrularımız’ diyerek özel projelerle kucakladığı özel ihtiyaçlı çocukları da unutmayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Çocuk Evi hizmeti ile hem özel çocukların hem de ailelerinin yüzünü güldürüyor. 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Engelsiz Çocuk Evi’nde Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin resmi ve özel işlerini takip edebilmelerine imkân sağlanırken, zihinsel engelli çocukların sosyalleşmelerine, öz bakım becerilerini kazanmalarına, ruhsal ve bedensel gelişimlerini desteklemeye yardımcı olunuyor. Engelsiz Çocuk Evi’nde son 6 yılda 67 kız, 172 erkek çocuğu olmak üzere toplam 239 çocuğa 13 bin 854 gün hizmet verilirken, bu hizmetlerin maliyeti 6 yılda toplam 30 milyon TL olarak gerçekleşti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların aktivite ve etkinliklerle sosyalleşme imkânı bulması için de yine özel bir projeyi 2019 yılında hizmete açmıştı. Günü birlik hizmet veren ve yaşlı vatandaşlardan yoğun bir ilgi gören Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi yaklaşık 6 yıllık sürede 65 yaş üstü vatandaşların yüzünde huzurlu bir tebessüm oluşturuyor.

Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 2019 yılından bu yana, 26 bin 850 yaşlıya kurum hizmeti, 11 bin 950 yaşlıya kişisel bakım hizmeti, 24 bin 780 adet yaşam alanı temizliği, 3 bin 870 yaşlıya berber/ kuaför hizmeti sundu. Büyükşehir, bu çerçevede yaklaşık 6 yılda 60 milyon TL’lik bu hizmetleri ile ulu çınarların gönüllerine dokundu.