Mersin’de bir sitedeki apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde Viranşehir Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan apartmanın 3. katında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri yaralanan olmazken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle üst kattaki dairede de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.