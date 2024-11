Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 86. yılında, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ve dernek üyeleri ile birlikte Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’ün ideallerine olan bağlılıklarını ifade etmek amacıyla düzenlenen ziyarette, ANTGİAD heyeti Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak şükranlarını sundu.

Ziyaret kapsamında, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, Anıtkabir Şeref Defteri’ne yazdığı mesajda Atatürk’ün gençliğe duyduğu güveni ve Cumhuriyet’in geleceğini genç kuşaklara emanet edişini vurguladı. Yavaş, ANTGİAD olarak Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir” sözüne olan inançlarını yineledi. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemenin, bilimin ve aklın rehberliğinde güçlü ve modern bir Türkiye sorumluluğunu omuzladıklarını belirten Ercan Yavaş, genç iş insanları olarak Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıma kararlılığı içinde olduklarını ifade etti.

Ercan Yavaş, Anıtkabir Şeref Defteri’ne yazdığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu ve yol göstericisi olarak huzurunda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Senin en büyük umudun olan gençlik, her zaman olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini aydınlatan en güçlü ışık olarak yoluna devam ediyor. ANTGİAD olarak bizler, senin ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir’ diyerek bize verdiğin değeri her zaman kalbimizde taşıyoruz. Medeniyeti en yüksek değer olarak benimseyen vizyonunla, bilimin, aklın ve ilerlemenin izinden gitmeyi görev biliyoruz. Gelecek nesillere modern, güçlü ve çağdaş bir Türkiye bırakmak için genç iş insanları olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Senin bize miras bıraktığın Cumhuriyet ve medeniyet ideallerini, her alanda daha ileriye taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Medeniyet yolculuğunda, ilke ve devrimlerinle geleceğe ışık tutan rehberimiz olmaya sonsuza kadar devam edeceksin. Bu inançla, sana ve eşsiz mirasına olan bağlılığımızı bir kez daha dile getiriyor, aziz hatıranın önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun.”