Antalya’nın Kepez ilçesinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Kanal Mahallesi 4229 Sokak üzerinde bulunan markette saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İş yeri sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından, kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangının çıktığı marketin içine yoğun duman dolarken, itfaiye erleri markete girerek içerideki dumanı tahliye etti. Olay yerinde yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının büyümeden kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olduğu üzerinde duruluyor.

Marketin cam ve kapı kısmında yoğun duman birikmesi dikkat çekerken, olay anında bölgede bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak itfaiyenin müdahalesini takip etti. Yangının meydana geldiği iş yerinin iç bölümdeki bazı raflarda duman etkisiyle hasar oluştu.