Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Sanat, bir toplumun hem aynasıdır hem de yolunu aydınlatan bir ışıktır. Bu nedenle biz Kepez’de sadece yollar, parklar yapmıyoruz. O şehrin kültürü olsun istiyoruz" dedi.

Kepez Belediyesi’ne bağlı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Resim Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan karma resim sergisine ev sahipliği yaptı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Sert, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’in de katıldığı sergide birbirinden başarılı eserler sergilendi.

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, sanatın toplumlardaki önemine vurgu yaparak, "Bu sergide yer alan her bir eser bir bakışın, bir hissin, bir anlatının izlerini taşıyor. Kimi zaman bir renk ile duyguyu, kimi zaman bir çizgiyle düşünceyi, kimi zaman da sessizliğin içindeki anlamı görünür kılıyor. Ve bize hatırlatıyor ki, sanat, bir toplumun hem aynasıdır hem de yolunu aydınlatan bir ışıktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz’ sözü, sanatın bir toplum için ne denli yaşamsal olduğunu bizlere en yalın ve en güçlü biçimiyle anlatıyor. Biz Kepez’de tam bir hayal kurmak istiyoruz. Bu nedenle sadece yollar, parklar yapmıyoruz. O şehrin kültürü olsun istiyoruz. O şehrin kültürü de, ruhu da sanatla olur diye düşünüyoruz" dedi.