Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde metruk bir gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, Yüksekalan Mahallesi 546. Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ancak zaman zaman bir vatandaşın barındığı öğrenilen gecekondudan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevre binalara sıçramasını önlemek amacıyla hızla müdahalede bulundu. Kullanılamaz hale gelen gecekonduda yoğun duman tahliyesi ve soğutma çalışması yapıldı.

Mahalle sakinleri, yangının çıktığı gecekonduda akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin yaşadığını ve daha önce de benzer yangınlar çıkardığını söylediler. Yangının nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.