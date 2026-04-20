Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Muratlı Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki otomobil henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Araçlar çekici yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.