Gastronomi şehri Gaziantep’in önemli lezzetlerinden olan ‘Antep Lahmacunu’nun Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret alarak tescillenmesi için geri sayım başladı.

Gaziantep’in meşhur lezzetlerinden biri olan ‘Antep Lahmacunu’nun Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alması için önemli bir adım atıldı. AB Komisyonu, Türkiye tarafından yapılan başvuruyu kabul etti ve tescil sürecini başlattı.

2017 yılında Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret olarak tescillenen ‘Antep Lahmacunu’nun AB nezdinde de tescil edilmesi için başlatılan çalışma sonuç verdi.

Kent mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ‘Antep Lahmacunu’nun AB nezdinde de coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne yapılan başvurunun kabul edilmesiyle beraber, ‘Antep Lahmacunu’ için üç aylık resmi itiraz süreci başladı. Bu sürecin sonunda herhangi bir itiraz gelmemesi halinde ‘Antep Lahmacunu’ Avrupa Birliği tarafından resmen tescillenmiş olacak.

Gaziantep mutfağının dünyaca tanınan lezzetlerinden biri olan lahmacunun Avrupa Birliği tarafından resmen tescillenecek olması hem yerel üreticiler hem de kentin gastronomi turizmi açısından büyük önem taşıyor.

Gaziantep’in coğrafi, tarihi ve kültürel dokusunda yoğrulmuş özgün bir ürün olan ‘Antep Lahmacunu’ kentin Antep Baklavası, Araban Sarımsağı, Gaziantep Menengiç Kahvesi ve Antep Fıstık Ezmesi’nden sonra Avrupa Birliği’nden tescil alan beşinci ürünü olacak.

‘Antep Lahmacunu’nun AB tarafından tescil alacak olması Gaziantep’te sevince neden oldu. Restoran ve lokanta işletmeleri, bu haberin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzeti lahmacunun, Türkiye’nin AB tescilli ürünleri arasına katılacak olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Şef Şakir Özdek, "Dünyada mutfak denilince Gaziantep akla geliyor. Lahmacun özel günlerimizde misafirler için hazırlanan bir yemektir. Lahmacunlarımız yaz, bahar ve kış için özel olarak yapılır. Kışın soğanlı lahmacun, yazın ve bahar mevsiminde ise sarımsaklı lahmacun yapılır. Lahmacun içerisine nar pekmezi, kırmızı biber ve ‘isot’ denilen biberlerimizi kullanıyoruz. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üretilen kırmızı biberleri kurutup lahmacunda kullanıyoruz. Kışın nezle olmamak için soğanlı lahmacun yapıyoruz. Özel günlerimizde misafirlerimize mevsimine göre lahmacun yapıyoruz. Çok yakın zamanda Antep Fıstık Ezmesi AB tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Lahmacun içinde bütün gayretimizi göstereceğiz. Antep Lahmacunu da AB tarafından tescillendikten sonra farklı yemeklerimiz de var. O yemeklerimizin de AB tarafından tescillenmesi için hazırlıklarımızı yapacağız. Bizim 107 tane de coğrafi işaretli ürünümüz ve yemeğimiz var. Lahmacun bizim vazgeçilmezimizdir. Lokantalarda, fırınlarda ve evlerde lahmacun yapılır. İtalya’nın pizzası, Gaziantep’in lahmacunu birbirini ayrıştırır ve birbirine benzerliğiyle de yola çıkıyoruz" dedi.

2017 yılında TÜKPATENT’ten coğrafi işaret tescil belgesi alınan ‘Antep Lahmacunu’nun AB’de tescil edilmesi durumunda büyük mutluluk yaşayacaklarını ifade eden Mehmet Beyazkurt da, "Antep Lahmacunu’nun Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret alarak tescillenmesi tabi ki bizim için gurur verici olur ve gerçekten de çok mutlu oluruz. Gaziantep zaten gastronomi şehridir. Gastronomi şehri olduğumuz için çalışmalarda devam ediyor. Gaziantep’in gastronomi şehri olmasından dolayı gururluyuz ve mutluyuz. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.