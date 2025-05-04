Sakarya’nın Erenler ilçesinde binanın çatısındaki antene sıkışan karga, itfaiye ekiplerinin yardımıyla özgürlüğüne kavuştu.
Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bir binanın çatısındaki antene sıkışan karganın seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla çatıya çıkan itfaiye erleri, antene sıkışan kargayı bulunduğu yerden kurtardı. Serbest kalan karga, uçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kaynak: İHA