Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2024 yılında Antalya’da 125 bin 16 olayın meydana geldiğini ve bunların yüzde 96,9’unun aydınlatıldığını açıkladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2024 yılı asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı.

Vali Şahin, 2024 yılı boyunca Antalya’da toplam 125 bin 16 olayın meydana geldiğini ve olayların yüzde 96,9’unun aydınlatıldığının bilgisini verdi. Şahin, “Bu olayların 46 bin 956’sı kişilere, 19 bin 507’si malvarlığına karşı meydana geldi. 50 bin 508 aranan şahıs yakalanırken, 9 bin 559’u tutuklandı. 2 bin 438 adet tabanca, 2 bin 557 adet av tüfeği, 350 adet kurusıkı tabanca, 429 bin 685 adet fişek, 511 bin 686 adet av tüfeği fişeği, 205 adet çalıntı oto, 491 adet çalıntı motosiklet, 45 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 17 milyon 845 bin 616 TL değerinde ziynet eşyası, 3 milyon 379 bin 735 TL nakit para ve 8 milyon 79 bin 925 TL değerinde döviz ele geçirildi. İl genelinde 46 bin 322 uygulamanın 16 bin 66’sı şok uygulama yapılırken, toplam 16 milyon 612 bin 494 şahıs, 11 milyon 633 bin 790 araç sorgulandı.”

Yasaklı maddeye yönelik 11 bin 256 operasyon

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 11 bin 256 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Şahin, 12 bin 706 şüpheli şahsa işlem yapıldığını, 1124 kişinin tutuklandığını belirterek, ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını şöyle açıkladı: ““402 kilo esrar, 427 kilo skunk, 287 kilo 200 gram metamfetamin, 291 kilo 500 gram eroin, 37 kilo 400 gram kokain, 32 kilo 100 gram bonzai, 12 bin 254 adet captagon, 715 bin 672 adet sentetik ecza, 200 bin 101 adet ecstasy, 5 bin 738 kök kenevir ele geçirildi.”

4 buçuk milyon kaçak içki ele geçirildi

Antalya’da 2024 yılında organize suçlar ve kaçakçılık operasyonlarına ağırlık verildiğini kaydeden Vali Şahin, “2 bin 89 operasyon düzenlenirken 3 bin 489 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 372 şahıs tutuklandı. 10 suç örgütü çökertildi. Ele geçirilenler arasında 248 tabanca, 69 bin paket kaçak sigara, 4.5 milyon şişe ve 97 bin 575 litre kaçak içki, 60 bin 750 adet kaçak ilaç, 10 bin 287 litre kaçak zeytin yağı ve 10 bin 230 tarihi eser bulunuyor” ifadelerini kullandı.

849 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Vali Hulusi Şahin, il genelinde toplam 109 bin 192 düzenli göçmen bulunurken; 71 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 144 organizatör yakalandığını ve 55’inin tutuklandığını dile getirdi. Şahin, “849 kaçak göçmen sınır dışı edildi, bin 303 Suriyeli geçici barınma merkezlerine sevk edildi” şeklinde konuştu.

Trafik denetimleri ve kazalar

Antalya’da yıl boyunca toplam 24 bin 889 trafik kazası meydana geldiğini kaydeden Vali Şahin, şöyle devam etti: “Bu kazalarda 116 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 122 kişi yaralandı. 4 milyon 395 bin 144 sürücü denetlendi, 1 milyon 98 bin 980 ceza kesildi, 36 bin. 267 araç trafikten men edildi. Şehir genelinde tescilli araç sayısı ise 1 milyon 560 bin 455.”

29 bin saatlik görev süresi ve bin 256 yasal işlem

Vali Şahin, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın çalışmalarını da detaylı olarak paylaştı. Şahin, “Sahil Güvenlik ekipleri, 29 bin 854 saatlik görev süresi boyunca 24 bin 96 gemi, tekne ve işletmeyi kontrol etti. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan bin 256 gemi/tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandı. Çevre kirliliği cezalarını da içeren 91 olayda toplam 52 milyon 957 bin 856 TL para cezası kesildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 71.646 kişinin sorgulamasını yaptı. Sorgulamalar sonucunda, 92 şahsın arama kaydı olduğu tespit edildi. Bunlardan birinin Interpol tarafından uluslararası arama kaydı bulunduğu açıklandı. 40 Arama Kurtarma görevi gerçekleştirilerek 107 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlardan 86’sı Türk, 1’i Rus, 17’si Filistinli, 3’ü Suriyeli idi. Arama kurtarma faaliyetlerinde 2 kişinin (1 Türk, 1 Koreli) cansız bedenine ulaşıldı. 22 tıbbi tahliye görevi icra edilerek, sağlık sorunu yaşayan 22 kişi güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırıldı. Tahliye edilenlerden 17’si Türk, 1’i Ukraynalı, 1’i Hollandalı, 1’i İngiliz, 1’i Romen, 1’i Rus vatandaşlarıydı. 813 ulusal marker denetimi ve 248 ÖTV’siz yakıt denetimi gerçekleştirildi. Usulsüz yakıt kullanıldığı tespit edilen 3 olayda toplam 45.189 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Alkol kaçakçılığını önleme amacıyla yapılan 568 denetimde, 732 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Denizde meydana gelen 10 düzensiz göç olayında ise toplam 107 göçmen sağ olarak kurtarıldı. Bu olaylarda 2 organizatör yakalandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı” dedi.