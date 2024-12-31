Pursaklar Belediye Spor Kulübü Badminton Takımı, 2024 sezonu Badminton 1. Ligi’ni ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Spor Kulübü Başkanı Harun Öztürk’ü arayarak badminton takımı sporcularını ve kendisini tebrik etti. Pursaklar’ın tüm spor branşlarında yükselen bir yıldız olduğunu belirten Çetin, "Badminton takımımız her bir maçı büyük bir rekabete sahne olan 2024 sezonunda Badminton 1. Ligi’ni ikinci olarak tamamlayarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye var gücümüzle devam edeceğiz" dedi.