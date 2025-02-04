Antalyalıları uygun fiyatlı kaliteli ekmekle buluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 2024 yılında 7 milyon 916 bin 778 adet ekmek vatandaşın sofrasına ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı’nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası ile uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli ‘Halk Ekmek’i Antalyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Halk Ekmek Fabrikası’nda modern ve son teknoloji cihazlarla üretilen çeşit çeşit ekmekler Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ve ilçelerinde bulunan 64 Halk Ekmek Büfesi’nde Antalyalılara ulaştırılıyor.

Ürün çeşitleri artıyor

Birbirinden farklı ekmek çeşitlerinin satıldığı Halk Ekmek büfelerinde, 2024 yılında

7 milyon 916 bin 778 adet Halk Ekmek vatandaşın sofrasına yer aldı. Halk Ekmek’in en çok tercih edilen ürünleri ise 200 gr olarak satışa sunulan normal ekmek, sade roll ekmek, 200 gr kepekli ekmek ve 300 gr köy ekmeği oldu.

Uygun fiyatıyla tercih sebebi

Halk Ekmek büfelerinde 200 gr normal ekmek 7,5 TL, 350 gr tam buğday, çavdarlı, sarı buğday, tost ekmeği ve çok tahıllı ekmek çeşitleri 22,5 TL, köy ekmeği 15 TL ve kepekli ekmek 10 TL’den satılıyor. Lezzeti ve kaliteyi uygun fiyatla almanın mutluluğunu yaşayan Antalyalılar, artan fiyatlara rağmen zam yapılmayan ekmeklere ulaşmanın memnuniyetini yaşıyor.

"Lezzeti ve kalitesi çok iyi"

Halk Ekmek’i kalitesinden dolayı tercih ettiklerini ve severek tükettiklerini söyleyen Zehra Hatip isimli vatandaş "Halk Ekmek’i her gün severek alıyoruz. Lezzeti ve kalitesiyle çok güzel bir ekmek. İçerisinde çok fazla bir katkı maddesi olmadığı için tercih ediyoruz. Halk ekmek fiyatıyla da çok uyguna geliyor. Halkımızı düşünen Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’i çok seviyor, çok teşekkür ediyoruz’ dedi.

"Halk ekmek halkın cebini düşünüyor"

Halk Ekmek’in halkın ekonomisini düşündüğünü kaydeden Mustafa Görgülü isimli vatandaş ise şöyle konuştu: "Türkiye şartlarında bugün bir ekmek en az 12,5 TL’den satılıyor. Halkın durumu belli, her geçen gün zamlarla yaşamaya çalışıyor. Bir ekmek deyip geçmeyelim Türk sofralarımızın olmazsa olmaz bir parçası. Bu temel gıdaya her zaman kolay ulaşılmasında ve uygun fiyatlı olmasında fayda var. Başkanımızın bu konudaki halkçı çalışmalarını takdir ediyoruz. Halk ekmeği seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz."

"Fiyatlardan memnunuz"

Halk Ekmek’e zam yapılmamasından dolayı memnuniyetini dile getiren Ayten Özkan Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, "Halk Ekmek’i sürekli alan tercih eden birisiyim. Bugün dışarıda bir ekmek 12,5 TL olduğu için kalitesinin yanında birazda ekonomik nedenlerden dolayı Halk Ekmeği mecburen tercih etmek durumundayım. Emekli maaşıyla nereye kadar. Her gün zam üstüne zam. Halk Ekmek’e de zam olacak diye bekliyorduk, ama olmadı çok memnunuz. Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.