Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ’rüşvet’ soruşturmasının 5’inci dalgasında gözaltına alınan 21 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14’ünden 5 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7’si emniyetteki sorgularının savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 14 zanlı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.A., Y.M., B.S., E.A., H.A., M.İ.E., Z.K., B.K. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Emin Kemal H., Tuncay S., Levent Ş., Okan K. ve İsmail E. tutuklandı.