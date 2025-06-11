ANTALYA (İHA) – Antalya’da, evinin bahçesinde bulunan kümesteki tavukları besleyen Suriye uyruklu genç boynuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6932 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin bahçesinde bulunan kümeste beslediği tavuklarının yanına inen Abdurrahman Omar (26), bir süre sonra acı içerisinde boynunu tutarak eve geri geldi. Kan kaybı yaşayan Omar, yakınları tarafından vakit kaybetmeden özel araçla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalede sırasında Omar’ın boyun bölgesinden vücuduna mermi giriş izi olduğu ancak merminin vücudu terk etmediği belirlendi. Omar, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yorgun mermi boynuna isabet

Hastane Polisi’nin durumu bildirmesi üzerine Kepez Devlet Hastanesi ve olayın yaşandığı sokağa polis merkezi, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürürken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmalar ve yakınlarının alınan ifadelerinde silah sesi duyulmadığı öğrenilirken, Abdurrahman Omar’ın boynuna isabet ederek ölümüne neden olan kurşunun ’Yorgun mermi’ olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.