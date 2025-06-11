Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, kadın öğrencilerin bilim alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmak ve liderlik vasıflarını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Feniks Etkisi: Bilimde Kadın Liderler" mentörlük programının ilk aşamasını başarıyla tamamladı.

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında duyurulan ve büyük ilgi gören programa, Fen Fakültesi’nin deneyimli kadın akademisyenleri gönüllü mentör olarak katılırken, geleceğin bilim kadınları olmaya aday öğrenciler de menti olarak seçildi.

Rol model ve rehberlik

"Feniks Etkisi", kadın öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyerek, onlara rol model olmak ve kariyerlerinde yol göstermeyi amaçlıyor. Program, öğrencilerin özgüvenlerini artırmayı, akademik başarılarını yükseltmeyi, kariyer planlamalarına yardımcı olmayı, kadın dayanışmasını güçlendirmeyi ve mentör ile menti arasında güçlü iletişim köprüleri kurmayı hedefliyor.

Programın ilk aşaması tamamlandı

Mart ayında başlayan programın ilk aşamasında, mentor ve menti eşleştirmeleri tamamlandı ve katılımcılar bir araya gelerek ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Program kapsamında, öğrencilere kariyer planlama, özgüven ve iletişim becerileri konularında atölye çalışmaları düzenlenirken, alanında başarılı kadın bilim insanları da rol model konuşmalarıyla öğrencilere ilham verdi.

"Geleceğin lider bilim kadınlarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alkan programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fen Fakültesi olarak, kadın öğrencilerimizin bilim alanındaki potansiyellerine inanıyoruz ve onları desteklemek için bu programı hayata geçirdik. ’Feniks Etkisi’ ile öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, geleceğin lider bilim kadınlarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Programımıza gönüllü olarak katılan değerli kadın akademisyenlerimize ve programa ilgi gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Öğrenciler memnun

Programa katılan öğrenciler, mentörlük sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, programın kendilerine yeni bakış açıları kazandırdığını ve motivasyonlarını artırdığını ifade ettiler. Fen Fakültesi, "Feniks Etkisi" programını sürdürülebilir hale getirerek, gelecek dönemlerde de kadın öğrencilerin bilim alanındaki başarılarına katkıda bulunmaya devam etmeyi hedefliyor.