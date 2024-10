Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde Ulaşım Esnaflarının Sorunları ve Çözüm Önerileri İstişare Toplantısı düzenlendi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ev sahipliğinde, Ulaşım Esnaflarının Sorunları ve Çözüm Önerileri İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıda ulaşım esnaflarının yaşamış olduğu sorun ve sıkıntılar masaya yatırılarak çözüm önerileri görüşüldü. Soru - cevap şeklinde ilerleyen toplantıda merkez ve ilçelerde bulunan ulaşım hizmetleri, servisçiler ve otobüsçüler, esnaf oda başkanları tek tek söz alarak kurum yetkililerine ulaşım esnaflarının sorun ve taleplerini ilettiler.

“Korsan taşımacılıkla mücadele konusunda önemli adımlar atılıyor”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Şengül, Kurum Müdürleri ve Oda Başkanları ulaşım esnafının genel durumu ve korsan taşımacılıkla mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda yetkisiz ve belgesiz bir şekilde taşımacılık yapılması hususunda gerekli önlemlerin alınması, denetimlerin arttırılması ve cezai yaptırımların uygulanması, plaka değerlerinin yükselmesi, turizm taşımacılığı alanında D2 Belgesinin yetki ve kapsamının tekrar düzenlenmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Şengül,.“ Başkanlarımızla ve sizlerle birlikte sorunların çözümü için önemli adımlar atıyoruz. Son yaptığımız çalışmalarda bütün kurumlarımızla, birliğimizle, yetkililerimizle ve şirketlerimizle bir araya gelerek esnafımızın para kazanması için tek bir vücutmuş gibi tek bir işletmeymiş gibi hareket etmeye çalışmalar yapmaya başladık. Esnafımızın hakkettiği gibi maliyetini karşılayabileceği bir gelir elde etmesi için çalışmalarımız hayata geçti” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Kargı ise konuşmasında; “4925 Sayılı Karayolu Taşımaca Kanunu kapsamında yönetmeliklerimiz ve mevzuatlarımıza göre taşımacılık faaliyetlerinin düzenli güvenli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda iş ve işlemlerimizi yapıyoruz. Başkanımızla ve bir çoğunuzla sürekli görüşme içerisindeyiz. Hiçbir şikayet ve talebinizi geri çevirmiyoruz. Özellikle bu yaz döneminde de denetimler arttırıldı. Birçok arkadaşımız özverili bir şekilde çalıştı. Başarılı ve güzel bir denetim dönemi geçirdik. Çünkü amacımız sizler gibi mevzuata uygun taşımacılık yapan esnaflarımızın haklarını korsan taşımacılık yapanlara gasp ettirmemek ve gereken özveriyi sağlamak” ifadelerine yer verdi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere bu toplantıların sorunların çözümü konusunda çok büyük bir önem teşkil ettiğini ifade ederek toplantıları düzenli olarak gerçekleştireceklerini belirtti.

Başkan Adlıhan Dere konuşmasında; “Esnaflarımız sıkıntılı zor günler geçiriyor, hayatını idame ettirmek için ekmek kavgası mücadelesi veriyor. Bizim esnaf ve sanatkarlarımız için bir ve beraber olmamız gerek. Bizler birlikte hareket edersek, çözüm için beraber adım atarsak aynı şeyi konuşur aynı çabayı sürdürürsek sağlıklı bir sonuç alabiliriz. Ancak hep birlikte el ele vererek esnaf ve sanatkarlarımızın hakkını koruyabiliriz. AESOB olarak bugün geldiğimiz bu noktada devletimizin her türlü kurum ve kuruluşuyla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi tüm kurumlarımızın müdürleri, yetkilileri ve temsilcileri Birliği’mize her toplantımıza geliyor. Bizim için makam mevki önemli değil, bizim önceliğimiz esnafımıza para kazandırmak, evine ekmek götürebilmesini sağlamak. Burada çözebildiğimiz her konuyu sonuca kavuşturacağız. Burada çözemediğimiz konuları da Ankara’da gerek federasyonda gerek konfederasyonda Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize aktarıp esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve taleplerinin takipçisi olacağız. Yetkisiz belgesiz korsan taşımacılıkla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Kargı ve Şube Müdürü Osman Yavuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Şengül, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Emrecan Akkaya, TŞOF ve Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Serik Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Sedat Karagöz, Birlik Denetim Kurulu Üyesi Demre Esnaf ve Şoförler Odası Başkanı Mahmut Kemal Perçin, Birlik Disiplin Kurulu Üyesi Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Hasan Tüncel, Gündoğmuş Esnaf ve Şoförler Odası Başkanı Sultan Çetin, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Kaş Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Hamza Ustaer, Alanya Minibüsçüler Otobüsçüler Servisçiler Odası Başkanı Paşa Özkan, Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, Elmalı Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Arif Kıvrak, Manavgat Şoförler Odası Başkan Vekili Galip Özden, Antalya Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aksoy katılım sağladı.