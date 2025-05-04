Kepez Kitap Fuarı, gazetecilik kariyerinde yarım asrı geride bırakan duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar’ı ağırladı. Dündar, "Basın Özgürlüğü" konulu söyleşisinde basının dünü ve bugününü değerlendirdi. Dündar’a Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından babasına ait kitaplar arasında bulunan el yazması not verildi.

Kepez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kepez Kitap Fuarı, her gün birbirinden değerli konukları ağırlıyor. Kepez Kitap Fuarı dokuzuncu gününde Türk basınının duayen ismi gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar’ı konuk etti. Dündar, büyük ilgi gören "Basın Özgürlüğü" konulu söyleşisinde basının geçmişini ve bugününü değerlendirdi. Söyleşide Antalya’daki gazetecilik anılarını okurlarıyla paylaşan Dündar, gazeteciliğin etik ve sorumluluk temelli yanına vurgu yaptı. 1986 yılında Antalya’da yaşanan bir cinayet vakasına dair anısını paylaşan Dündar, para karşılığı yalancı tanıklık yapan bir kişinin ifadesiyle suçsuz bir kadının hayatının karartılmak istendiğini anlattı. Gazetecilik sorumluluğuyla bu kadının hapse girmesinin engellendiğini belirten Dündar, "Gazetecilik, kılı kırk yarmayı zorunlu kılan, kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmamayı ilke edinen bir meslektir" dedi.

Babasına ait el yazması not hediye edildi

Dündar, kendisinin bir süre önce Kepez Belediyesi’nin kütüphanesinden arandığını, Maraşal Fevzi Çakmak’ın askeri ve siyasi dehasıyla ilgili olan bir kitapta babası Osman Dündar’ın adına bir not bulunduğunun tarafına bildirildiğini söyledi. "El yazısını görürsem babamın olduğunu bilirim dedim ve el yazısı babama aitti. Yıllar önce yüksek dedektif olan ve hakkın rahmetine kavuşan babamla ilgili bir belge Kepez Belediyesi kütüphanesinde karşımıza çıkabiliyor. Hayat çok enterasan, hiç beklenmedik süreçler bir anda karşınıza çıkabiliyor" diye konuştu.

Söyleşide Antalya ile ilgili anılarını paylaşan Dündar, "Ben bütün dünyayı dolaştım. Allah’ın bahşettiği cennet benzeri bir yer. Antalya için ne yapsak azdır, çünkü dünyada ikinci bir Antalya yok. Kıymetini bilelim" dedi.

Makalesine alkış yağmuru

Dündar, konuşmasının sonunda kaleme aldığı "Cezaevinde çekilen o fotoğraftaki ışık saçan gülümseme" başlıklı makalesini de okurlarıyla paylaştı. Makalenin "Siz bakmayın havaların serin gidişine" diye başlayan ve "Çünkü inanmışlığın ışık saçan gülüşleri dönüştürür karanlıkları aydınlığa" cümlesiyle son bulan sözler, salonda alkışlarla karşılandı. Dündar, araştırmacı gazetecilik alanında önemli çalışmalara imza atan ve Kepez Kitap Fuarı’nda dinlediği Timur Soykan ve Murat Ağırel için de, onlarda kendi gençliğini görmenin umut verici olduğunu söyledi.

Söyleşinin sonunda Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Dündar’a babasının el yazması notu ve "Büyük Maraşal Fevzi Çakmak" kitabını takdim ederek, "Bugün Antalya için, Kepez için tarihi bir gün. Antalya ve Kepez için büyük bir şanssınız" dedi.

Başkan Kocagöz, "Kıymetli Salih, kitabınızı okudum ve çok memnun oldum. Fakat geciktirdiğim için çok teşekkür ederim. En derin sevgilerimle, arkadaşın Osman Dündar" dizelerinin yer aldığı duygu dolu notu söyleşiye katılan konuklara okudu. Başkan Kocagöz, Uğur Dündar’a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir portresini de hediye etti.