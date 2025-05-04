Antalya’da Kaleiçi yat limanında düzenlenen etkinlikte 35 gönüllü dalgıç, denizin dibini temizledi. Denizden çıkan klozet, gramofon, tekerlek, demir gibi atıklar pes dedirtti. Belediye Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, "Daha önce yaptığımız üç etkinlikte yaklaşık 1 tona yakın atık topladık. İlk bakışta denizin yüzeyi tertemiz görünüyor ancak suyun altına indiğimizde lastikten fenerlere, pet şişelerden cam şişelere kadar binlerce atıkla karşılaşıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü iş birliğiyle sezon başlamadan önce düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin 4’üncüsü Kaleiçi yat limanında gerçekleştirildi. 35 gönüllü dalgıcın katıldığı etkinlikte suyun altındaki atıklar temizlenirken, çarpıcı manzaralarla karşılaşıldı. Dalışın ardından konuşan Belediye Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü iş birliğiyle sezon başlamadan önce dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bir dalış etkinliği düzenledik. Bu etkinliği yapma amacımız; suyun üstü kadar altının da önemli olduğunu vurgulamak. Ne yazık ki denizlerimizi bilerek ya da bilmeyerek kirletiyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak ve toplumda bilinç uyandırmak için bu etkinlikleri yapıyoruz" dedi.

"Daha önce yaptığımız üç etkinlikte yaklaşık 1 tona yakın atık topladık"

Bugün 35 gönüllü dalgıçla bir araya geldiklerini ifade eden Atasoy, "İlk bakışta denizin yüzeyi tertemiz görünüyor, ancak suyun altına indiğimizde lastikten fenerlere, pet şişelerden cam şişelere kadar binlerce atıkla karşılaşıyoruz. Denizleri kirletmememiz gerekiyor çünkü onlar bizim en değerli doğal zenginliklerimizden biri. Antalya, 640 kilometrelik kıyı bandıyla çok şanslı bir bölge. Temiz denizlerimiz sayesinde turizmde önemli bir paya sahibiz. Daha önce yaptığımız üç etkinlikte yaklaşık 1 tona yakın atık topladık. Bugünkü etkinlikte ne kadar atık toplandığını henüz bilmiyoruz, dalışın ardından göreceğiz" diye konuştu.

"Plastik atıklar, tek kullanımlık mendiller gibi pek çok çevre kirliliği oluşturan nesneyle karşılaştık"

Denize daldıklarında balık görmek istediklerini ama klozet ya da gramofon gibi ilginç atıklarla karşılaştıklarını belirten Atasoy, "Bu tür atıkların bilinçli olarak atılmadığını ümit ediyoruz. Dalış sırasında bizim için anlamlı bir ana da tanıklık ettik: Su altında bir Türk bayrağı bulduk. Büyük ihtimalle farkında olmadan denize atılmıştı. Biz onu aldık ve göğsümüzde taşıdık. Ayrıca plastik atıklar, tek kullanımlık mendiller gibi pek çok çevre kirliliği oluşturan nesneyle karşılaştık. Bizde bunları toplayarak toplumun bilinçlenilmesini sağlamak istedik" dedi.